Синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.

«Сильных снегопадов, как в Европейской России, до конца февраля не ожидается. До конца декады погода будет холодной, как сейчас, до -18...-20 °С ночью и -12...-14 °С — днём», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, около восьми дней будет холодно.

Как отметил Леус, в третьей декаде ожидается потепление вплоть до оттепели.

«Сопровождать его будут осадки, и их можно записать в опасную погоду. Будут жуткие гололёды, и возможны ледяные дожди», — добавил он.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU предупредила о резком изменении погоды.