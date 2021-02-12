Синоптик рассказал о погоде в Петербурге

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге.
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
  • © ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

«Сильных снегопадов, как в Европейской России, до конца февраля не ожидается. До конца декады погода будет холодной, как сейчас, до -18...-20 °С ночью и -12...-14 °С — днём», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, около восьми дней будет холодно.

Как отметил Леус, в третьей декаде ожидается потепление вплоть до оттепели.

«Сопровождать его будут осадки, и их можно записать в опасную погоду. Будут жуткие гололёды, и возможны ледяные дожди», — добавил он.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU предупредила о резком изменении погоды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить