Константин Бронзит рассказал о своей преподавательской деятельности

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Профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, двукратный номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит рассказал о своей преподавательской деятельности.
Константин Бронзит рассказал о своей преподавательской деятельности
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Окунувшись в преподавательскую деятельность, я нашёл подтверждение правилу, о котором знал и раньше: уча, мы сами учимся. Общаясь со студентами, ты вынужден формулировать какие-то вещи, которые сам для себя никогда не формулировал. Потому что в профессии ты часто идёшь на ощупь, интуитивно, не отдавая себе отчёт», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, преподавание — это обязательная часть режиссёрской профессии.

Как отметил Бронзит, он ведёт занятия у третьекурсников, у него авторский курс «Компьютерная графика и анимация» на кафедре режиссуры мультимедиа.

«У меня нет лекций, во время которых студенты могут спать, о чём-то мечтать на задней парте или копаться в телефоне. Так на моих занятиях не получится. Только диалог, разговор, вопросы-ответы. Поиск решения творческой задачи прямо в классе. Ребятам такой подход нравится», — добавил он.

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