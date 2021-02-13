Синоптик спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегопад в Москве утихнет к полуночи.
Синоптик спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи
  • РИА Новости

«Завтра существенных осадков уже не будет. К полуночи снегопад завершится. Правда, завтрашний небольшой снег тоже будет неприятным: порывы ветра прогнозируются до 15 м/с, так что эти небольшие крупинки будут приносить дискомфорт», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что к утру 13 февраля высота снежного покрова на метеорологической станции составила 56 см, что очень близко к рекордным показателям.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что для уборки дорог от снега в столице потребуется около трёх дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить