Синоптик спрогнозировал окончание снегопада в Москве к полуночи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегопад в Москве утихнет к полуночи.

«Завтра существенных осадков уже не будет. К полуночи снегопад завершится. Правда, завтрашний небольшой снег тоже будет неприятным: порывы ветра прогнозируются до 15 м/с, так что эти небольшие крупинки будут приносить дискомфорт», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что к утру 13 февраля высота снежного покрова на метеорологической станции составила 56 см, что очень близко к рекордным показателям.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что для уборки дорог от снега в столице потребуется около трёх дней.