Синоптики предупредили о возвращении по ночам в Москву сильных морозов

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«В субботу столичный регион продолжит ощущать влияние активного Балканского циклона, до вечерних часов местами (преимущественно в северной половине региона) сохранятся сильные снегопады и метели. В южной же части города и области снег начнёт постепенно ослабевать, ну а ближе к ночи осадки ослабеют на всей территории столичного региона. Тем не менее небольшой снег продолжится и в ночь на воскресенье, и в течение всего воскресного дня. И только к вечеру последнего дня этой недели снег будет прекращаться», — рассказал Леус.

Специалист отметил, что температура воздуха в столице — -12…-14 °С, примерно столько же будут показывать термометры и в воскресенье.

«Однако ночь станет более холодной: ночные температуры понизятся, уже ближайшей ночью в Москве — -18…-19 °С, по области — до -22 °С. Следующая рабочая неделя теплом жителей региона не порадует. Напротив, по ночам вновь вернутся сильные морозы, не исключено, что одна из ночей станет самой холодной с начала нынешней зимы, да и днём температура станет существенно ниже нормы», — пояснил он.

По словам синоптика, в среднем температурный фон на предстоящей неделе по ночам будет колебаться в пределах -19…-24 °С.

«Днём же ожидается -12...-17 °С. Сильных снегопадов на новой неделе не ожидается, тем не менее небольшой снег будет идти практически каждый день», — заключил метеоролог.

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