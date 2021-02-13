Росавиация рассказала о штатной работе московских аэропортов

Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на продолжающийся снегопад. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации

«По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11:45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что аэропорты принимают меры для своевременной расчистки взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и перронов.

«Запасов реагентов для обработки покрытий имеется в достаточном количестве. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах из-за снегопада.