Росавиация рассказала о штатной работе московских аэропортов

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Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на продолжающийся снегопад. Об этом заявили в пресс-службе Росавиации
Росавиация рассказала о штатной работе московских аэропортов
  • РИА Новости

«По оперативной информации аэропортов Московского авиаузла на 11:45 мск 13 февраля, аэропорты Москвы в текущих погодных условиях с усиленным снегопадом работают в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что аэропорты принимают меры для своевременной расчистки взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и перронов.

«Запасов реагентов для обработки покрытий имеется в достаточном количестве. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы нет», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что более 30 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах из-за снегопада.

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