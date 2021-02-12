Во Владимире открылась выставка работ Гойи и Пикассо

В музейном центре «Палаты» во Владимире открылась выставка «Песок и кровь», на которой представлены работы испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, посвящённые искусству корриды.

Об этом сообщает kp.ru.

В 1814—1816 годах Гойя создал серию офортов «Тавромахия». Он ушёл от привычного для той эпохи изображения корриды как красочного представления и сосредоточил внимание на драматичности зрелища.

В 1959 году Пикассо сделал серию рисунков, где тема единоборства подчёркнуто драматургична, а сама коррида обретает глубокий философско-психологический смысл.

На выставке представлено более 130 офортов и литографий. Экспозиция будет работать до 11 апреля.

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