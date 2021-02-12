Во Владимире открылась выставка работ Гойи и Пикассо

Короткая ссылка
В музейном центре «Палаты» во Владимире открылась выставка «Песок и кровь», на которой представлены работы испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, посвящённые искусству корриды.
Во Владимире открылась выставка работ Гойи и Пикассо
  • © vladmuseum.ru

Об этом сообщает kp.ru.

В 1814—1816 годах Гойя создал серию офортов «Тавромахия». Он ушёл от привычного для той эпохи изображения корриды как красочного представления и сосредоточил внимание на драматичности зрелища.

В 1959 году Пикассо сделал серию рисунков, где тема единоборства подчёркнуто драматургична, а сама коррида обретает глубокий философско-психологический смысл.

На выставке представлено более 130 офортов и литографий. Экспозиция будет работать до 11 апреля.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить