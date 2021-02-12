Главный метеоролог Заполярья предупредила о морозах до -38 ˚С

Главный метеоролог Мурманской области Наталья Алдарова рассказала о погоде в регионе в ближайшие выходные.

«Циклонов в ближайшие дни мы не ждём, будут прояснения, поэтому температура воздуха значительно понизится. На востоке и в центральных районах Мурманской области в ночные и утренние часы ожидается сильный мороз до -35...-38 °С», — заявила она в беседе с Nord-News.

Как отметила Алдарова, в целом по региону в ночное время ожидается температура в пределах -17...-25 ˚С, в центральных и восточных районах — до -30...-38 ˚С.

«Днём за счёт колебаний температуры воздуха столбик термометра покажет -15...-20 °С, в центральных районах региона до -27 °С», — сказала она.

15 февраля ночью сохранится холодная погода, а днём возможно небольшое повышение температуры, добавила метеоролог.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU предупредила о резком изменении погоды.