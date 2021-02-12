В Москве за неполные сутки выпала четверть месячной нормы осадков
- РИА Новости
«Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Это 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм», — сказали синоптики.
По данным Гидрометцентра, побит суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году (7 мм).
Ожидается, что пик снегопада в городе придётся на период с полуночи до 15:00 субботы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей быть максимально внимательными и осторожными из-за снегопада.