В Москве за неполные сутки выпала четверть месячной нормы осадков

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С полуночи до 18:00 пятницы в Москве выпало 9 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы, передаёт Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.
В Москве за неполные сутки выпала четверть месячной нормы осадков
  • РИА Новости

«Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Это 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм», — сказали синоптики.

По данным Гидрометцентра, побит суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году (7 мм).

Ожидается, что пик снегопада в городе придётся на период с полуночи до 15:00 субботы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей быть максимально внимательными и осторожными из-за снегопада.

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