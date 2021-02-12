В Москве за неполные сутки выпала четверть месячной нормы осадков

С полуночи до 18:00 пятницы в Москве выпало 9 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы, передаёт Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.

«Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Это 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм», — сказали синоптики.

По данным Гидрометцентра, побит суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году (7 мм).

Ожидается, что пик снегопада в городе придётся на период с полуночи до 15:00 субботы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей быть максимально внимательными и осторожными из-за снегопада.