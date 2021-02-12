Компания Sony Pictures купила российский сериал «257 причин, чтобы жить»

Компания Sony Pictures Entertainment приобрела российский сериал «257 причин, чтобы жить» для показа на своих каналах в Германии и Нидерландах.

Ожидается, что сериал будет транслироваться на каналах Sony и Sony AXN соответственно.

Также, как сообщили в пресс-службе START, права на показ были проданы португальскому телеканалу RTP и медиахолдингу All Media Baltics в Латвии.

Международным продвижением проекта занимается компания Beta Film.

Ранее актёр Роман Маякин, исполнивший одну из ролей в сериале «257 причин, чтобы жить», рассказал RT, чего следует ожидать от второго сезона.