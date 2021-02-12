Синоптики предупредили о морозах и усилении ветра в Татарстане

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Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о морозах и усилении ветра в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по региону.

В воскресенье, 14 февраля, выпадет снег, ночью на востоке — мокрый снег, местами будет метель и гололёд.

В понедельник, 15 февраля, прогнозируется серьёзное похолодание. Ночью температура опустится до -16...-21 °С, днём она составит -14...-19 °С. Ожидается небольшой снег. Ночью местами возможна метель, усиление ветра до 15 м/с.

По предварительному прогнозу, 16 и 17 февраля похолодает до -24...-29 °С в ночное время, днём — до -17...-22 °С.

«Изменения погодных условий станут также сопровождаться колебаниями атмосферного давления», — добавили синоптики.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU предупредила о резком изменении погоды.

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