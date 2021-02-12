Спасатели предупредили об усилении ветра до 40 м/с в Крымских горах

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Спасатели предупредили об усилении ветра в Крымских горах в ближайшие сутки.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 40 м/с в Крымских горах
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«В связи с вторжением арктического холодного воздуха 12—13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололёдно-изморозевые отложения, гололедица», — заявили в ведомстве.

Также ожидается северо-западный ветер до 25—30 м/с, на Южном берегу Крыма — до 33 м/с, в горах — до 35—40 м/с.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU предупредила о резком изменении погоды.

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