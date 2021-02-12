Эксперт рассказала об успехе на Западе российских хорроров

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Генеральный директор консалтингового агентства «Эстимейт компани» Мария Вогт заявила, что российские фильмы ужасов «рвут мировые рейтинги».
Эксперт рассказала об успехе на Западе российских хорроров
  • © Кадр из фильма «Спутник»

На пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» эксперт с сожалением отметила, что российские фильмы, воспевающие патриотизм, как, к примеру, «Движение вверх» и другие спортивные драмы, неинтересны западному зрителю.

Однако Мария Вогт обратила внимание аудитории на огромный успех, которым в 2020 году пользовался фильм ужасов «Русалка. Озеро мёртвых» режиссёра Святослава Подгаевского: его купили для проката 154 страны, включая США и Европу. А фильм «Спутник» с Петром Фёдоровым, Оксаной Акиньшиной и Фёдором Бондарчуком впервые возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории «хоррор» и пятое — в разделе «кино».

Ранее Фонд кино назвал самые успешные в России фильмы за 2020 год.

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