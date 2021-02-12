Эксперт прокомментировала ситуацию в отечественной киноиндустрии

Генеральный директор консалтингового агентства «Эстимейт Компани» Мария Вогт прокомментировала ситуацию в отечественной киноиндустрии в период пандемии коронавируса.

Российские фильмы смогли удержать отечественную индустрию в отсутствие западных блокбастеров, а качество фильмов стало выше, рассказала она на пресс-конференции ФАН и медиагруппы «Патриот».

«К сожалению, 2020 год был для киноиндустрии очень тяжёлым, но всегда нужно сравнивать его с другими показателями. Например, российский кинорынок проката потерял 59% оборота, по сравнению с 2019 годом. Это страшный результат. Но в сравнении с другими странами у нас хорошие показатели, меньше нас потеряла только Япония (47%). Остальные страны Европы и других континентов потеряли больше: например, Китай — 69%. В Европе кинотеатры до сих пор закрыты», — сказала Вогт.

Она отметила успех в прокате фильмов «Последний богатырь: Корень зла», «Лёд-2», «Стрельцов».

Ранее Фонд кино назвал самые успешные в России фильмы за 2020 год.