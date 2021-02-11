Спасатели предупредили о заморозках до -18 ˚С в Ростове-на-Дону

Спасатели предупредили о заморозках в Ростове-на-Дону в ближайшие дни.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на управление по делам ГО и ЧС.

13 и 14 февраля возможны мокрый снег, усиление ветра до 14 м/с, порывы до 20 м/с.

В ночное время температура составит до -9 ˚С, в дневное — до -6 ˚С.

С 15 по 18 февраля может похолодать до -14 ˚С, в следующие два дня прогнозируется до -18 ˚С.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму с 13 по 18 февраля температура опустится до –13 °С. Ожидаются сильная метель, гололёд и ураганный ветер.