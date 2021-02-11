МЧС выпустило предупреждение об аномальном похолодании в Крыму
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.
«В связи со вторжением арктического холодного воздуха 12—13 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки, метель, сильные гололёдно-изморозевые отложения, гололедица. Очень сильный северо-западный ветер — 25—30 м/с, в горах до 35 м/с. Температура воздуха резко понизится, на 10—13 градусов. С 13 по 18 февраля ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на семь-восемь градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.
Ранее агентство URA.RU сообщало, что в ночь на 11 февраля в Челябинской и Курганской областях ожидаются сильные морозы.