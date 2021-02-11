Спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Краснодарском крае

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Краснодарском крае в середине февраля.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По прогнозу, в край придёт серия холодных фронтальных разделов из северо-западных районов Европы.

В результате 12—14 февраля ожидается дождь, переходящий в снег, а также налипание мокрого снега, наледь на деревьях и проводах.

С 15 по 20 февраля возможен снег, ухудшение видимости до 0,5—1 км, на дорогах прогнозируется снежный накат и гололедица.

Местами ожидается усиление ветра до 15—22 м/с, в отдельных районах до 20—25 м/с, местами метель.

13 и 14 февраля ночью температура воздуха составит -1...-6 °С, с 15 по 20 февраля прогнозируется -7...-12 °С, местами -13...-18 °С.

Днём 13 февраля ожидается -4...+1 °С, 14 февраля -1...-6 °С. В следующие пять дней температура составит -4...-9 °С, местами -10...-13 °С.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва в беседе с URA.RU предупредила о резком изменении погоды.