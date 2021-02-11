Ялтинский историко-литературный музей принят в Союз музеев России

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Ялтинский историко-литературный музей (ЯИЛМ) стал членом Союза музеев России.
Ялтинский историко-литературный музей принят в Союз музеев России
  • © сайт музея

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Членство в столь солидной организации открывает перед Ялтинским музеем новые возможности и перспективы в сфере сохранения культурного наследия и организации музейного дела», — заявила директор ЯИЛМ Юлия Рудник.

По её словам, музеи — важнейшая структура, обеспечивающая сохранение и представление национального культурного наследия.

Как добавила Рудник, очень важно иметь возможность активно взаимодействовать с крупнейшими музеями России, находиться с ними в едином информационном и культурном поле.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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