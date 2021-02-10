Сергей Бурунов рассказал о работе актёра дубляжа

Актёр Сергей Бурунов рассказал о работе над дубляжом зарубежных фильмов.

«Все они сложные, потому что талантливые. В тех ролях, в которых они снимаются, они сложные. Сняты талантливыми режиссёрами и написаны талантливыми сценаристами. Там всё очень здорово», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда», имея в виду Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа и других голливудских актёров, российским голосом он которых является.

По словам Бурунова, он понял, что Ди Каприо, к примеру, бескорыстно предан своему делу.

«Он умница и профессионал высочайшего класса. То, как он избирательно и скрупулёзно подходит к выбору ролей и материала, достойно уважения. И работы над тем материалом и то, что мы видим, — результат этого труда», — пояснил он.

Среди голливудских актёров Бурунов также выделил Тима Рота и Гэри Олдмана.

Ранее актриса Ольга Дибцева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей роли в комедии «День города».