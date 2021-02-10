Кинокритик оценил включение фильма Кончаловского в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Кинокритик Валерий Кичин прокомментировал сообщение о том, что лента российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

«Шансы стать номинантом, то есть попасть в список из пяти работ, у этого фильма, по-моему, очень высоки. Я уверен, что он там окажется. Хотя, конечно, в опубликованном шорт-листе есть «тёмные лошадки», которые никто из нас пока не видел в России», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, у Кончаловского будут очень серьёзные соперники на последней, финальной стадии гонки.

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и понижением зарплат.