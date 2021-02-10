В Москве отреставрируют Петровский фонтан у Большого театра

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В Москве отреставрируют Петровский фонтан, расположенный у Большого театра.
В Москве отреставрируют Петровский фонтан у Большого театра
  • © портал мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Фонтан внесён в план по сохранению объектов культурного наследия Департамента культурного наследия.

«Это один из пяти водоразборных фонтанов, устроенных в 1826—1835 годах при реконструкции Мытищинского водопровода. Он называется Петровским (Петровская площадь — это прежнее название Театральной площади), или фонтаном Витали (по фамилии скульптора)», — отмечается в сообщении.

В начале ХХ века фонтан перестали использовать как сооружение городского водопровода, вокруг разбили сквер.

В последний раз комплексную реставрацию сооружения проводили в 1995 году.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Александровскому бульвару на Красной улице в Краснодаре присвоили статус объекта культурного наследия.

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