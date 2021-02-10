Эксперт прокомментировал включение фильма Кончаловского в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, искусствовед Павел Родькин прокомментировал сообщение о том, что лента российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включена в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

«Само по себе вхождение в шорт-лист — это и достижение, и хороший знак. Все фильмы проходят достаточно серьёзный отбор, проходят систему фильтров», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, остаётся только надеяться, что и следующие фильтры будут пройдены и картина дойдёт до финала, тем более что у неё есть хорошие шансы.

Со своей стороны, кинокритик, киновед и журналист Александр Шпагин в беседе с ФАН выразил мнение, что в настоящее время «Оскар» присуждают не столько за кино, сколько за политику.

«Я считаю фильм «Дорогие товарищи!» действительно выдающимся, может, даже великим фильмом. Он достоин самой высшей оценки», — отметил эксперт.

Как добавил Шпагин, выбор кандидата от России правильный, в том числе и потому, что в США знают Кончаловского, он там работал.

Ранее сообщалось, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

Действие ленты разворачивается в Новочеркасске летом 1962 года на фоне забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода, спровоцированной, в частности, повышением цен и понижением зарплат.