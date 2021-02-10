Начался приём заявок на участие в молодёжных Дельфийских играх России

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Началась заявочная кампания 20-х молодёжных Дельфийских игр России, которые состоятся 21—26 мая 2021 года в Пермском крае.
Начался приём заявок на участие в молодёжных Дельфийских играх России
  • РИА Новости

Отборочные мероприятия проходят с декабря 2020 года. Они определят составы региональных сборных.

Как ожидается, участниками Игр станут около 2 тыс. деятелей искусства в возрасте от 10 до 25 лет.

Конкурсная и фестивальная программы включат 30 номинаций классического, народного и современного искусства.

В 2000 году при участии 27 стран в Москве состоялись 1-е Всемирные Дельфийские игры современности. В настоящее время в деятельности международного Дельфийского комитета участвуют представители 115 государств.

Игры проводятся и на национальном уровне. Они являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования.

В ноябре сообщалось, что стали известны итоги по всем номинациям 19-х молодёжных Дельфийских игр России, проходивших 6—11 ноября в дистанционном формате.

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