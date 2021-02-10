В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с загрязнением водных объектов

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала ситуацию с загрязнением водных объектов.
В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с загрязнением водных объектов
  • ©rpn.gov.ru

«Водные источники все между собой сообщаемы. То есть всё сообщаемо. И самое страшное, что и деятельность человека тоже между собой объединяется, в том числе и водой, то есть загрязнение водных источников — это серьёзная проблема», — заявила она в беседе с НТВ.

Как отметила Радионова, в 2021 году Росприроднадзор планирует, помимо плановой надзорной деятельности, пройтись по водовыпускам нескольких рек. В частности, речь идёт о Доне и Ангаре. Там должны отобрать пробы, а затем опубликовать результаты.

Ранее эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк в беседе с Inforeactor рассказал о причинах загрязнения питьевой воды.

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