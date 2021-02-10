В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с загрязнением водных объектов

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прокомментировала ситуацию с загрязнением водных объектов.

«Водные источники все между собой сообщаемы. То есть всё сообщаемо. И самое страшное, что и деятельность человека тоже между собой объединяется, в том числе и водой, то есть загрязнение водных источников — это серьёзная проблема», — заявила она в беседе с НТВ.

Как отметила Радионова, в 2021 году Росприроднадзор планирует, помимо плановой надзорной деятельности, пройтись по водовыпускам нескольких рек. В частности, речь идёт о Доне и Ангаре. Там должны отобрать пробы, а затем опубликовать результаты.

Ранее эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк в беседе с Inforeactor рассказал о причинах загрязнения питьевой воды.