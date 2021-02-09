Эксперт рассказал о причинах загрязнения питьевой воды

Эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк рассказал о причинах загрязнения питьевой воды.

«При добыче руд цветных металлов в воду попадают соли серной кислоты: железа, меди, свинца, цинка и так далее», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, это также может быть смесь сточных вод населённых пунктов, а в большинстве сёл никакой очистки стоков нет.

Как считает Шкрадюк, регионы с высокими показателями загрязнения питьевой воды должны модернизировать технологию промышленности и устанавливать как можно больше очистных сооружений.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на реализацию национального проекта «Экология» в Адыгее направили 97,62 млн рублей в 2020 году.