В Росприроднадзоре заявили о необходимости создания нейронной сети по экологии
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«Комплексная система, я думаю, позволит нам увидеть более наглядно всё, понять чётко точки приложения усилий, отделить срочное от важного», — заявила она в беседе с НТВ.
По словам Радионовой, такая система — это будущее, государство её формирует.
«Надеюсь, что в этом году мы получим её чёткий образ и будем понимать, как она будет функционировать», — сказала глава Росприроднадзора.
Она добавила, что ведомство будет частью системы.
Ранее эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк в беседе с Inforeactor рассказал о причинах загрязнения питьевой воды.