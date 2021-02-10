В Росприроднадзоре заявили о необходимости создания нейронной сети по экологии

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости создания нейронной сети по экологии.

«Комплексная система, я думаю, позволит нам увидеть более наглядно всё, понять чётко точки приложения усилий, отделить срочное от важного», — заявила она в беседе с НТВ.

По словам Радионовой, такая система — это будущее, государство её формирует.

«Надеюсь, что в этом году мы получим её чёткий образ и будем понимать, как она будет функционировать», — сказала глава Росприроднадзора.

Она добавила, что ведомство будет частью системы.

Ранее эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк в беседе с Inforeactor рассказал о причинах загрязнения питьевой воды.