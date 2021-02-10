В Москве рассказали о подготовке к ожидающимся снегопадам
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- АГН «Москва»
«В соответствии с поручениями, которые даны мэром города, подписано соответствующее поручение мною к тому, чтобы службы перевести на повышенную готовность», — цитирует РИА Новости Бирюкова.
По его словам, на данный момент готовы около 13,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.
Он отметил, что подготовлены снегосплавные пункты, все резервы мощностей, связанные с перебрасыванием чистого снега.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «снежный апокалипсис» ждёт Москву в выходные: снег будет идти 36 часов.