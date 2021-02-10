В Москве рассказали о подготовке к ожидающимся снегопадам

Городские службы Москвы подготовлены к предстоящим снегопадам и переведены в повышенную готовность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«В соответствии с поручениями, которые даны мэром города, подписано соответствующее поручение мною к тому, чтобы службы перевести на повышенную готовность», — цитирует РИА Новости Бирюкова.

По его словам, на данный момент готовы около 13,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Он отметил, что подготовлены снегосплавные пункты, все резервы мощностей, связанные с перебрасыванием чистого снега.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «снежный апокалипсис» ждёт Москву в выходные: снег будет идти 36 часов.