В Москве рассказали о подготовке к ожидающимся снегопадам

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Городские службы Москвы подготовлены к предстоящим снегопадам и переведены в повышенную готовность, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве рассказали о подготовке к ожидающимся снегопадам
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

«В соответствии с поручениями, которые даны мэром города, подписано соответствующее поручение мною к тому, чтобы службы перевести на повышенную готовность», — цитирует РИА Новости Бирюкова.

По его словам, на данный момент готовы около 13,5 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Он отметил, что подготовлены снегосплавные пункты, все резервы мощностей, связанные с перебрасыванием чистого снега.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «снежный апокалипсис» ждёт Москву в выходные: снег будет идти 36 часов.

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