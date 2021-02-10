Режиссёр фильма «Гунда» оценил попадание в шорт-лист «Оскара»

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Режиссёр фильма «Гунда» Виктор Косаковский заявил, что попадание картины в шорт-лист премии «Оскар» является техническим этапом.
Режиссёр фильма «Гунда» оценил попадание в шорт-лист «Оскара»
  • © Georg Wendt/dpa
  • globallookpress.com

«Это технический шаг, поверьте мне, пока это ни о чём не говорит», — цитирует РИА Новости Косаковского.

По его словам, сейчас начинается «самое интересное», так как среди претендентов есть такие компании, как Netflix и Amazon.

Ранее стало известно, что фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» (2020) включён в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм».

 «Гунда» вошла в шорт-лист в категории «Лучший документальный фильм».

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