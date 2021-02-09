Государственный музей Пушкина будет работать бесплатно 10 февраля

Государственный музей Пушкина будет работать бесплатно в среду, 10 февраля, когда отмечается 184-я годовщина со дня гибели поэта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Также сделают бесплатным вход в филиалы музея, среди которых Мемориальная квартира Александра Пушкина на Арбате, Мемориальная квартира Андрея Белого, Дом-музей Ивана Тургенева, Дом-музей Василия Львовича Пушкина, Выставочные залы в Денежном переулке.

«Пройдёт концерт мастеров искусств. Прозвучат музыкальные композиции на стихи Пушкина, отрывки его произведений. Чтобы посетить концертную программу Дня памяти, нужно предварительно зарегистрироваться», — рассказали в пресс-службе.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Музее Пушкина в Гурзуфе рассказали о новой выставке.