В Музее Пушкина в Гурзуфе рассказали о новой выставке
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
«Помимо собрания художественных произведений, на ней будут представлены и редкие репродукции, изображающие события Отечественной войны», — заявила директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук.
Она также рассказала, что на экскурсии можно будет узнать о поэтических посвящениях военачальникам, в том числе Михаилу Кутузову, а также о том, как война повлияла на сюжеты прозаических произведений Пушкина.
Экспозиция «Победа! Сердцу сладкий час…» будет доступна с 10 февраля до 3 июня.
Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.