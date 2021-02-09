В Музее Пушкина в Гурзуфе рассказали о новой выставке

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Тема Отечественной войны 1812 года в творчестве Александра Пушкина станет главным направлением новой выставки в музее поэта в Гурзуфе.
В Музее Пушкина в Гурзуфе рассказали о новой выставке
  • © Сергей Павлив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Помимо собрания художественных произведений, на ней будут представлены и редкие репродукции, изображающие события Отечественной войны», — заявила директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук.

Она также рассказала, что на экскурсии можно будет узнать о поэтических посвящениях военачальникам, в том числе Михаилу Кутузову, а также о том, как война повлияла на сюжеты прозаических произведений Пушкина.

Экспозиция «Победа! Сердцу сладкий час…» будет доступна с 10 февраля до 3 июня.

Ранее генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с НСН подвела первые итоги после возобновления работы.

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