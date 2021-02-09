Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что синоптики пересмотрят температурные нормы в 2021 году.

По его словам, за основу будет взят период с 1991 по 2020 год.

«Когда мы рассчитываем температурные аномалии, мы используем базовые периоды. Этот базовый период во всех странах, во всех национальных службах вот такой: 1961—1990 год, но поскольку тенденция потепления очень сильна, то уже надеюсь, что со следующего года будут получены характеристики осреднения для следующего периода 1991—2020 годов», — цитирует его РИА Новости.

Как пояснил Вильфанд, пересчёт приведёт к тому, что отклонения от нормы перестанут выглядеть такими большими, как в настоящий момент.

Ранее Вильфанд заявил, что в европейской части России до конца зимы возможно повторение сильных морозов.