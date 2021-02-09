Синоптик допустил возможность новых морозов в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейской части России до конца зимы возможно повторение сильных морозов.

Об этом он сказал РИА Новости.

«Я в таких ситуациях на интуицию не полагаюсь, потому что вероятность существует, что будет повторение. Ситуация, что сильные морозы в феврале, редкая... Я бы не стал с определённостью говорить. Может быть, не такой интенсивности, но похолодание может быть», — сказал он.

По его словам, у синоптиков есть прогнозы, которые предсказывают не только среднемесячные значения температуры, но и степень неоднородности погоды.

«Когда индексы циркуляции (различных атмосферных образований) находятся в противофазе, то есть они противоречат друг другу... Когда такие конфликтные индексы, то это характеристика того, что будет неоднородный сезон — будут периоды потепления и периоды похолодания. Раз неоднородность, то будет ещё похолодание», — добавил он.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе.