Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе

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В центре Европейской России во вторник, 9 февраля, холодная температурная аномалия будет на восемь градусов ниже нормы, холода сохранятся до конца рабочей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе
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«Температура (в центре Европейской России. — RT) будет ниже нормы начиная с воскресенья, 7 февраля, примерно на семь градусов, 8 и 9 февраля — на восемь градусов», — проводит РИА Новости слова Вильфанда.

По его словам,« аномалии температуры будут заметно отрицательными до конца рабочих дней».

«Ночные температуры — -20...-25 °С, дневные — -13...-18 °С», — добавил Вильфан

Синоптик отметил, что понижение температуры связано с перемещением на Европейскую Россию холодных воздушных масс с северо-востока.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

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