В Театре имени Вахтангова рассказали о спектакле «Войцек»

Актёр, ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев рассказал о спектакле «Войцек», премьера которого состоится на сцене Театра имени Вахтангова.

«Молодой режиссёр Хуго Эрикссен задумывается над серьёзными проблемами человека в обществе, проблемами того, как человек живёт и существует и какова его перспектива — сломает ли его или всё-таки человек сумеет за себя постоять», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, идея постановки сможет раскрыться полностью только после премьеры, когда произойдёт контакт со зрителями.

Князев также рассказал о своём отношении к экспериментам в театре.

«Актуально в театре всё. Если я скажу, что важна классика и это панацея от всех бед, это неправда. Я сам, находясь в театре на современных спектаклях, порой такое душевное потрясение испытываю, что думаю: «Да, совсем не обязательно смотреть какую-то классическую постановку». Поэтому это неважно», — отметил артист.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что премьера спектакля «Свидание в Москве» пройдёт в рамках Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета.