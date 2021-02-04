Премьера спектакля «Свидание в Москве» пройдёт в рамках Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета при участии МХАТ им. М. Горького представит 10 февраля премьеру спектакля «Свидание в Москве».

Об этом сообщает «Утро.ру».

«Идею спектакля о Москве мне рассказал композитор Александр Чайковский. И меня она сразу невероятно увлекла», — заявил Башмет.

Со своей стороны, худрук театра Эдуард Бояков отметил, что партнёрство с фестивалем искусств длится не первый год.

«МХАТ продолжает экспериментировать с музыкальной темой, принимать у себя друзей и создавать совместно что-то новое», — сказал он.

Ранее композитор Кузьма Бодров в беседе с ФАН рассказал о работе над спектаклем МХАТ им. М. Горького «Лавр» по одноимённому роману Евгения Водолазкина.