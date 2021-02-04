Премьера спектакля «Свидание в Москве» пройдёт в рамках Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
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Об этом сообщает «Утро.ру».
«Идею спектакля о Москве мне рассказал композитор Александр Чайковский. И меня она сразу невероятно увлекла», — заявил Башмет.
Со своей стороны, худрук театра Эдуард Бояков отметил, что партнёрство с фестивалем искусств длится не первый год.
«МХАТ продолжает экспериментировать с музыкальной темой, принимать у себя друзей и создавать совместно что-то новое», — сказал он.
Ранее композитор Кузьма Бодров в беседе с ФАН рассказал о работе над спектаклем МХАТ им. М. Горького «Лавр» по одноимённому роману Евгения Водолазкина.