Синоптики предупредили о морозах до -24 °С в Петербурге

Синоптики предупредили о морозах в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает kp.ru.

«9 февраля ночью -21…-19 °С, днём -14…-12 °С, без осадков. 10 февраля ночью температура опустится до -21…-19 °С, в пригородах возможно до -24 °С. Днём -16…-14 °С», — заявили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также стало известно, что в Нижегородской области возможны сильные морозы. По данным Верхне-Волжского УГМС, в понедельник, 8 февраля, в регионе будет до -24 °С днём. Об этом сообщает ИА «Время Н».

9 февраля ночью прогнозируется до -30 °С.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала о влиянии перепада температур на здоровье.