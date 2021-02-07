В Татарстане предупредили о морозах до -36 °С

В Татарстане стал известен прогноз погоды на ближайшую неделю.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

В понедельник, 8 февраля, будет облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег, днём местами. Минимальная температура воздуха ночью и утром составит -21...-26 °С, при прояснениях — до -30 °С. Днём прогнозируется -21...-26 °С.

Во вторник, 9 февраля, будет облачно с прояснениями, в основном без осадков. Ночью и утром ожидается -26...-31 °С, при прояснениях — до -36 °С. Днём до -22...-27 °С.

Также стало известно, что в Кирове на следующей неделе не ожидают резких перепадов температуры, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт Gismeteo.

В понедельник днём в городе ожидается до -23 °С, ночью до -27 °С. Во вторник и среду прогнозируют до -24 °С днём, ночью до -27 °С и до -30 °С во вторник и среду соответственно.

Ранее в МЧС напомнили о правилах обеспечения безопасности во время зимних путешествий.