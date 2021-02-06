Синоптик дал прогноз по потеплению в Москве

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус дал прогноз по потеплению в Москве.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что с большой долей вероятности пришедшее в столицу арктические вторжение окажется последним.

«То есть, как говорится, простоять до середины месяца, а дальше будет легче. Уже после 15-го ночные температуры вряд ли опустятся ниже отметки -15 °С, днём будет уже около любимых вами -5...-7 °С», — сказал Леус.

Ранее метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала дожди и плюсовую температуру воздуха в Екатеринбурге и Челябинске.