Метеоролог прокомментировала дожди в Екатеринбурге и Челябинске
- РИА Новости
«Это обычная оттепель. Но чем сильнее оттепель, тем быстрее заток холодного воздуха, потому что тёплый воздух более разрежённый. Нас ждёт сильное похолодание, гололедица под ногами, возможно, гололёд на деревьях, зданиях», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, на Урале ещё несколько месяцев можно ожидать резких скачков температуры.
Как отметила Пестрякова, февраль — коварный месяц, который считается концом зимы, но по факту зимним является и март.
«Треть февраля ожидается холоднее января, хотя в этом году январь уже достаточно холодный был. Будут ещё погодные качели», — сказала эксперт.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом» прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления.