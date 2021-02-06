Метеоролог прокомментировала дожди в Екатеринбурге и Челябинске

Метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова прокомментировала дожди и плюсовую температуру воздуха в Екатеринбурге и Челябинске.

«Это обычная оттепель. Но чем сильнее оттепель, тем быстрее заток холодного воздуха, потому что тёплый воздух более разрежённый. Нас ждёт сильное похолодание, гололедица под ногами, возможно, гололёд на деревьях, зданиях», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, на Урале ещё несколько месяцев можно ожидать резких скачков температуры.

Как отметила Пестрякова, февраль — коварный месяц, который считается концом зимы, но по факту зимним является и март.

«Треть февраля ожидается холоднее января, хотя в этом году январь уже достаточно холодный был. Будут ещё погодные качели», — сказала эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом» прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления.