Метеоролог прокомментировала дожди в Екатеринбурге и Челябинске

Короткая ссылка
Метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова прокомментировала дожди и плюсовую температуру воздуха в Екатеринбурге и Челябинске.
Метеоролог прокомментировала дожди в Екатеринбурге и Челябинске
  • РИА Новости

«Это обычная оттепель. Но чем сильнее оттепель, тем быстрее заток холодного воздуха, потому что тёплый воздух более разрежённый. Нас ждёт сильное похолодание, гололедица под ногами, возможно, гололёд на деревьях, зданиях», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, на Урале ещё несколько месяцев можно ожидать резких скачков температуры.

Как отметила Пестрякова, февраль — коварный месяц, который считается концом зимы, но по факту зимним является и март.

«Треть февраля ожидается холоднее января, хотя в этом году январь уже достаточно холодный был. Будут ещё погодные качели», — сказала эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом» прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить