Парки и музеи Москвы подготовили программу для детей на 8—14 февраля
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, культурный центр «Зеленоград» проведёт мастер-класс по живописи «Зима в технике гжель» в формате онлайн.
Ещё один мастер-класс по живописи организует парк «Фили» — дети смогут нарисовать снегиря акварелью.
Таганский парк организует творческий мастер-класс, на котором можно будет создать оригинальные украшения.
Ранее НСН сообщала об онлайн-акции «День без турникетов».