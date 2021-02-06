Парки и музеи Москвы подготовили программу для детей на 8—14 февраля

Парки, музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили программу для детей на 8—14 февраля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, культурный центр «Зеленоград» проведёт мастер-класс по живописи «Зима в технике гжель» в формате онлайн.

Ещё один мастер-класс по живописи организует парк «Фили» — дети смогут нарисовать снегиря акварелью.

Таганский парк организует творческий мастер-класс, на котором можно будет создать оригинальные украшения.

Ранее НСН сообщала об онлайн-акции «День без турникетов».