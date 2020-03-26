Акция «День без турникетов» в Москве впервые пройдёт онлайн

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Акция «День без турникетов» в Москве впервые состоится онлайн.
Акция «День без турникетов» в Москве впервые пройдёт онлайн
  • © Юлия Иванко / mos.ru

Об этом сообщает НСН.

Как заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, благодаря такому формату познакомиться с работой столичных предприятий и креативных площадок смогут не только горожане, но и остальные жители страны.

Акция начинается в четверг, 26 марта. Участникам предложат совершить виртуальную прогулку по Останкинской телебашне, передаёт сайт «Аргументы и факты».

«Экскурсии на сайте проекта будут доступны на постоянной основе, посмотреть их можно в любое время», — сказала Сергунина.

Со своей стороны, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что число желающих принять участие в акции растёт.

«С 2012 года гостями более двух сотен компаний стали свыше 100 тыс. горожан, причем 60 тыс. из них — только в прошлом году», — цитирует Фурсина портал мэра и правительства.

Ранее сообщалось, что акция «День без турникетов» должна пройти 26—28 марта.

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