Акция «День без турникетов» в Москве впервые пройдёт онлайн
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Об этом сообщает НСН.
Как заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, благодаря такому формату познакомиться с работой столичных предприятий и креативных площадок смогут не только горожане, но и остальные жители страны.
Акция начинается в четверг, 26 марта. Участникам предложат совершить виртуальную прогулку по Останкинской телебашне, передаёт сайт «Аргументы и факты».
«Экскурсии на сайте проекта будут доступны на постоянной основе, посмотреть их можно в любое время», — сказала Сергунина.
Со своей стороны, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что число желающих принять участие в акции растёт.
«С 2012 года гостями более двух сотен компаний стали свыше 100 тыс. горожан, причем 60 тыс. из них — только в прошлом году», — цитирует Фурсина портал мэра и правительства.
Ранее сообщалось, что акция «День без турникетов» должна пройти 26—28 марта.