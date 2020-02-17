Акция «День без турникетов» пройдёт в марте

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Акция «День без турникетов» состоится 26—28 марта. Она будет посвящена электронике.
Акция «День без турникетов» пройдёт в марте
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Горожан познакомят с профессиями инженера-проектировщика слаботочных систем, робототехника, сборщика электронных систем, инженера спутниковой связи, оператора 3D-печати, мехатроника и многих других», — заявил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, свои площадки предоставят компании — резиденты технопарков.

Первая в 2020 году акция прошла 13—15 февраля. Она была посвящена информационным технологиям, передаёт сайт «Москва 24».

В 2019 году НСН сообщала, что осеннюю акцию «День без турникетов» в Москве посетили около 5000 человек.

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