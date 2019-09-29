Акцию «День без турникетов» в Москве посетили пять тысяч человек

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Осеннюю акцию «День без турникетов» в Москве посетили около 5000 человек, сообщает НСН.
Акцию «День без турникетов» в Москве посетили пять тысяч человек
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Она проходила с 26 по 28 сентября на 37 площадках. Темой стал «Цифровой разум».

Программа включала занятия по архитектуре, полиграфии, дизайну, лекции об основах программирования, робототехнических комплексах и умных домах, передаёт сайт «Москва 24».

Посетители также могли посмотреть, как делают конфеты и другие сладости.

Первая акция «День без турникетов» состоялась в 2012 году. Тогда восемь столичных предприятий посетили около 600 человек. С тех пор участие в ней приняли свыше 100 тыс. человек и более 200 производств, сообщает портал мэра и правительства.

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