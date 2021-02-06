Синоптики предупредили о похолодании до -27 °С в Татарстане

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В воскресенье, 7 февраля, в Татарстане возможны метель, туман и резкое похолодание.
Синоптики предупредили о похолодании до -27 °С в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, погода будет облачная с прояснениями. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами возможны порывы до 15—17 м/с.

Температура воздуха составит -18...-23 °С, при прояснениях может похолодать до -27 °С. Днём потеплеет до -16...-21 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в воскресенье, 7 февраля, в Тюмени возможны метель, гололёд, сильный ветер и похолодание более чем на 10 °С.

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