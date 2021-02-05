Синоптики предупредили о резком похолодании в Тюмени
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в ночное и утреннее время составит -4...-6 °С, в течение дня похолодает до -16 °С.
Ветер ночью юго-восточный, 8—13 м/с, днём юго-западный, с порывами до 18 м/с.
По словам метеорологов, сила ветра может быть ещё больше, но точный прогноз станет возможным в течение следующих суток.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Взглядом» прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления.