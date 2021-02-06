В Башкирии предупредили о похолодании до -30 °С

В Башкирии предупредили о похолодании в начале следующей недели.

Об этом сообщает mkset.ru.

В воскресенье, 7 февраля, в отдельных районах возможна метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. Ночью синоптики прогнозируют -16…-21 °С, днём — -14…-19 °С.

В понедельник, 8 февраля, ожидается небольшой снег, ветер северо-западный, умеренный. Похолодает ночью до -20…-25 °С, при прояснениях — до -30 °С.

Днём ожидается -18...-23 °С, местами — до -26 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в воскресенье, 7 февраля, в Тюмени возможны метель, гололёд, сильный ветер и похолодание более чем на 10 °С.