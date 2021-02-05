Актриса, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова рассказала о своём здоровье после заболевания коронавирусом.

«Надеюсь, со следующей недели больничный закончится. Мне уже лучше, всё будет хорошо. Тех, кто сейчас тоже лечится, я прошу обязательно слушаться врачей. Коронавирус проходит у всех по-разному, поэтому никаких советов по лечению я дать не могу», — заявила она в беседе с «Петербургским дневником».

Мельникова также призвала жителей Петербурга носить маски.

«Если вакцина помогает, конечно, её нужно сделать», — добавила она.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.