Спасатели предупредили об аномально холодной погоде в Кировской области

Спасатели предупредили об аномально холодной погоде 6—11 февраля в Кировской области.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 7 °С и более (норма — -11...-14 °С).

Также стало известно, что 6 и 7 февраля Ульяновская область будет находиться под влиянием тыловой части западного циклона, передаёт mosaica.ru.

«Арктическое вторжение обусловит значительное понижение температуры воздуха как в ночные, так и в дневные часы», — сказали в региональном Гидрометцентре.

Температура в субботу ночью составит -14...-19 °С, днём ожидается -11...-16 °С.

В воскресенье прогнозируется -15...-20 °С.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о похолодании в Санкт-Петербурге.