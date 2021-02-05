Синоптик предупредил о похолодании в Петербурге

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о похолодании в Санкт-Петербурге.

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что пик похолодания придётся на начало следующей недели.

В ночь на 8 февраля ожидается до -21 °C, днём может быть -10...-15 °C. По оценке специалистов центра «Фобос», низкие температуры будут держаться до четверга, 11 февраля.

Также стало известно, что Гидрометцентр Татарстана предупредил о существенном похолодании в регионе. На следующей неделе ожидается до -32 °C, сообщает «Бизнес Online».

В понедельник, 8 февраля, температура в течение суток будет -20...-25 °C, при этом в низинах ночью и утром похолодает до -29 °C.

По предварительному прогнозу, 9—10 февраля на погоду в регионе начнёт влиять малооблачный антициклон. Температура воздуха ночью составит -27...-32 °C, днём ожидается -19...-24 °C.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал сильные морозы во время глобального потепления.