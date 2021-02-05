Синоптик прокомментировал похолодание в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков прокомментировал похолодание в Москве.
Синоптик прокомментировал похолодание в Москве
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«Сегодня столбики термометров в Москве показывают -9...-11 °С, по области — -8...-13 °С. Предстоящей ночью температура в столице понизится до -15 °С, по области — до -18 °С. При этом погода будет облачная с прояснениями и без осадков, ветер северо-западный, 3,8 м/с», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, днём в субботу и воскресенье характер погоды существенно не изменится и такая же погода продержится практически большую часть следующей недели.

Как отметил Синенков, с понедельника температура понизится на 3—4 °С.

«Это значит, что в дневные часы в столице будет -15 °С, по области -22...-23 °С по ночам. Морозы достигнут пика в середине следующей недели. Это примерно среда-четверг, а потом начнётся постепенное потепление», — добавил он.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Невскими новостями» предупредил о похолодании в Санкт-Петербурге.

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