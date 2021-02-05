Лилия Кондрова выразила соболезнования в связи со смертью Виталия Альшанского
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«Виталий — всегда добрый, всегда отзывчивый. Год назад была у него на премьере. Мы давно не виделись, мы работали вместе раньше, потом друг друга поздравляли с днём рождения», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, Альшанский был прекрасным, светлым человеком.
Альшанский скончался в возрасте 52 лет.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что театральный педагог, актёр Евгений Князев поделился воспоминаниями о народном артисте СССР Василии Лановом.